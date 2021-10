«Das sollte Konsequenzen haben» – Zürcher SVP-Kantonsrätin wirbt für illegale Corona-Demo und erntet Kritik

In Bern findet seit Wochen jeweils am Donnerstagabend eine unbewilligte Demo der Corona- Kritiker und - Kritikerinnen s tatt.

Die Zürcher SVP-Kantonsrätin Maria Rita Marty postet und teilt regelmässig massnahmenkritische Beiträge in den sozialen Medien. Kürzlich hat sie auf Facebook einen Aufruf zu m unbewilligten «Spaziergang durch Bern» geteilt. Kurz darauf gabs Kritik. «Eine SVP-Kantonsrätin wirbt für die verbotene Demo in Bern. Das sollte Konsequenzen haben. Bitte einen Teil der Kosten des Polizeieinsatzes dieser Dame verrechnen » , schreibt eine Frau auf T witter. Seit Wochen kommt es in Bern jeweils am Donnerstag zu einer i llegalen Kundgebung der Massnahmen -Kritiker und -Kritikerinnen . Die Polizei ist jedes Mal mit einem Grossaufgebot vor Ort.