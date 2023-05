Gender-Debatte: Zürcher SVP reicht Anti-Genderstern-Initiative «Tschüss Genderstern» ein

3802 Unterschriften : Stadtzürcher dürfen als erste über den Genderstern abstimmen

Am Dienstag wurde in Zürich die Initiative «Tschüss Genderstern!» eingereicht. Sie soll der Stadt Zürich unter anderem den Genderstern in offiziellen Dokumenten verbieten. Im Initiativkomitee ist auch ein ehemaliger SP-Kantonsrat.