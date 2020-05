Olé-Olé-Bar

Zürcher Szenebar verkauft wegen Corona jetzt Blumen

Aus Platzgründen durfte die Olé-Olé-Bar am 11. Mai nicht öffnen. Um die Zeit dennoch sinnvoll zu nützen, wurde die Bar kurzerhand in einen Blumenladen umfunktioniert.

Ein Traum geht in Erfüllung

Da Nierlich und Huwiler zu ihrer Kundschaft gehören, kamen die drei Frauen vor knapp drei Wochen gemeinsam auf die Idee. «Weil wir noch nicht öffnen dürfen, sind wir sehr froh, eine Alternative gefunden zu haben», so Nierlich. Wie die beiden Frauen sagen, gehe mit diesem Projekt sogar ein Traum in Erfüllung. «Sonja und ich denken schon länger darüber nach, einen Blumenladen an der Langstrasse zu eröffnen. Mit dem Lockdown und der Hilfe von Kaye hat sich das Ganze so ergeben.»