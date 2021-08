Geschützter Raubvogel - Zürcher Taubenzüchter schlägt Habicht mit Holzknüppel tot

Ein 51-jähriger Taubenzüchter machte in seinem Schrebergarten in Zürich kurzen Prozess mit einem Habicht. Der Raubvogel war durch die Einflugklappe, die der Mann offen gelassen hatte, in den Einflugkasten gelangt und hat die dort eingesperrten Tauben getötet, wie die «Neuen Zürcher Zeitung» mit Hinweis auf einen rechtskräftigen Strafbefehl schreibt. Als der Beschuldigte den jungen Habicht, der in der Schweiz geschützt ist, entdeckt hat, habe er ihn gepackt und dann mit einem Holzknüppel totgeschlagen.