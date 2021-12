«The Witcher»-Star Basil Eidenbenz hat Corona

Seit Mitte Dezember brilliert der Schauspieler in der zweiten Staffel der beliebten Netflix-Serie. Feiern kann er seinen Erfolg gerade nur Zuhause, er wurde positiv getestet.

1 / 10 Basil Eidenbenz hat sich mit Corona infiziert. Das teilte der Schauspieler am Wochenende in seiner Instagram-Story mit. Instagram/basil.eidenbenz Die Zeit vertreibe sich der Zürcher laut einem guten Freund mit «kochen und lesen». Scheinbar aber auch mit dem Kuscheln seiner Katze und «The Witcher» schauen. Instagram/basil.eidenbenz In der zweiten Staffel der Netflix-Serie, die am 17. Dezember erschienen ist, spielt der 28-Jährige eine Episodenhauptrolle. Instagram/basil.eidenbenz

Als Hexer Eskel flimmert Basil Eidenbenz seit Mitte Dezember über die heimischen TV-Bildschirme. Am 17. Dezember erschien die langersehnte zweite Staffel von «The Witcher» auf Netflix, in der der Zürcher Schauspieler in einer der Hauptrollen zu sehen ist.

Den ersten Erfolg – die Serie schaffte es direkt auf Platz 1 der weltweit meistgesehenen Netflix-Serien im Dezember – kann er derzeit jedoch nur in den eigenen vier Wänden feiern. Der 28-Jährige wurde positiv auf das Corona-Virus getestet, wie er am 25. Dezember in seiner Instagram-Story mitteilte.

Leichtes Fieber und ein wenig Husten

«Basil hatte die ersten Symptome genau am Tag seiner Boosterimpfung – also knapp zu früh», verrät eine gute Freundin des Schauspielers auf Anfrage von 20 Minuten. Er habe momentan nur milde Symptome wie leichtes Fieber und ein wenig Husten und befinde sich in Quarantäne.

Doch was macht ein Serien-Star, der einen hektischen Alltag vor der Kamera gewohnt ist und regelmässig zwischen London – seiner Wahlheimat –, Berlin – ein häufiger Arbeitsort – und Zürich pendelt, eigentlich so in der Isolation? «Er vertreibe sich die Zeit mit Lesen und Kochen», heisst es weiter. Und gemäss seiner Instagram-Story auch mit dem Kuscheln seines Büsis und dem Schauen von «The Witcher».