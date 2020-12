Bericht bestätigt Unregelmässigkeiten : Zürcher Unispital stellte zu hohe Rechnungen

Das Universitätsspital Zürich hat zwei externe Anwaltskanzleien mit der Untersuchung mehrerer Vorfälle betraut. Diese Untersuchungen sind nun abgeschlossen.

Wie das Universitätsspital Zürich (USZ) am Dienstag mitteilte, wurden an der Klinik für Herzchirurgie jahrelang bestimmte Arztgespräche systematisch verrechnet, obwohl dies unzulässig war.

Auch an einer anderen USZ-Klinik kam es zu Unregelmässigkeiten.

An der Klinik für Herzchirurgie des Universitätsspitals Zürich (USZ) wurden jahrelang bestimmte Arztgespräche systematisch verrechnet, obwohl dies unzulässig war.

Die externe Untersuchung durch eine Anwaltskanzlei habe ergeben, dass an der Klinik für Herzchirurgie in den vergangenen drei Jahren systematisch sogenannte interdisziplinären Arztgespräche bei allen zusatzversicherten Patientinnen und Patienten abgerechnet worden seien, teilte das Universitätsspital Zürich (USZ) am Dienstag mit.