30 Stellen gestrichen - Zürcher Unternehmer will 8 Millionen vom Bund wegen Lockdown

Der Immobilen-Unternehmer Urs Ledermann befindet sich in einem juristischen Kampf mit dem Schweizer Staat. Wie der «Blick» berichtet, hatte der Zürcher sich im Januar beim Bundesrat über den Lockdown vergangenen Frühling beschwert. Grund war die Entlassung mehrerer Mitarbeiter in einem Unternehmen, an dem Ledermann beteiligt ist. Der Geschäftsmann argumentierte, dass die Textilreinigung wegen den Corona-Massnahmen zu den Entlassungen gezwungen gewesen sei. Die Massnahmen seien unverhältnismässig gewesen, kritisiert er in seiner Staatshaftungsklage an den Bundesrat. Darin forderte er eine Genugtuung von acht Millionen Franken.