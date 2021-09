Konkursverfahren eröffnet - Zürcher Veloverleih Bond ist pleite

Immer weniger Leihvelos der Bond Mobility AG waren in den letzten Wochen auf den Zürcher Strassen zu sehen. Bond-Chef Stephan Müller sprach damals noch von «technischen Problemen mit der App» und einer damit verbundenen frühzeitigen «Winterpause». Wie «Watson» nun berichtet, läuft gegen die Bond Mobility AG seit Mitte September aber ein Konkursverfahren. Laut dem «Tages Anzeiger» ist zurzeit unklar, was mit den Konten der Nutzerinnen und Nutzer geschieht. Das Unternehmen reagiere zurzeit nicht auf Anfragen.

Brennende Akkus

In der Vergangenheit sorgte Bond wegen brennenden Akkus für Schlagzeilen. Mehrmals musste die Feuerwehr zu einem Wohnhaus in Zürich-Wiedikon ausrücken. Der Grund: Weil sich defekte Lithium-Ionen-Batterien entzündet hatten, kam es in der Zentrale von Bond zu starken Rauchentwicklungen. Die Anwohnerinnen und Anwohner reagierten in der Folge verängstigt. Bond gab daraufhin bekannt, die Batterien künftig in einem Lager zu laden.