Vergleich Funiciellos mit Hitler kommt Mann teuer zu stehen

Das brachte ihr wiederum einen Facebook-Post ein, in dem sie mit Adolf Hitler verglichen wurde.

Als die Abstimmung über die Erhöhung des AHV-Alters für Frauen nicht in ihrem Sinn ausging, klagte sie über die Macht der «alten weissen Männer».

Nun wurde der Mann aus dem Zürcher Oberland per Strafbefehl verurteilt.

Funiciello zeigte den Urheber des Facebook-Posts daraufhin an.

Ein Mann hat Tamara Funiciello (33) indirekt mit Adolf Hitler verglichen, weil sie «auch immer so rumbrülle».

Eine Verurteilung per Strafbefehl wegen übler Nachrede und Verleumdung hat ein Mann aus dem Zürcher Oberland von der Staatsanwaltschaft Uster kassiert. Das Urteil: eine bedingte Geldstrafe von 25 Tagessätzen à 150 Franken sowie 800 Franken Verfahrenskosten. Angezeigt hatte ihn SP-Frauen-Co-Präsidentin Tamara Funiciello (33) wegen eines Facebook-Posts, den sie als ehrenrührig empfunden hatte.

Wie der «Tages-Anzeiger» unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Keystone-SDA schreibt, war es im Eintrag um einen Vergleich Funiciellos mit Adolf Hitler gegangen, der allerdings nicht explizit erwähnt wurde. Der 50-Jährige hatte geschrieben, die SP-Nationalrätin erinnere ihn «an einen Mann aus den 30er-, 40er-Jahren», der «auch immer so rumgebrüllt» und von Kampf gesprochen habe. Der erwähnte Mann habe auch so verbissen gegen eine Bevölkerungsgruppe gehetzt und angegeben, er sei ein Linker.

Reaktion auf Post zum Rentenalter

Tamara Funiciello erstattete deswegen ihrerseits Anzeige – und bekam nun recht. Der Staatsanwalt folgte nun ihrer Interpretation und verurteilte den Mann mit der Begründung, eine gewählte demokratische Politikerin dürfe öffentlich nicht mit einem anti-demokratischen Massenmörder verglichen werden. Und obwohl der Name Adolf Hitler nicht explizit genannt wurde, sei der Zusammenhang unschwer erkennbar: Der Mann habe Funiciellos Verhalten «bewusst in Zusammenhang mit der schrecklichen Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland» gebracht.