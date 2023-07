Zürcher Verkehrsverbund (ZVV): ZVV rechnet mit 437-Millionen-Defizit

Um den Kostendeckungsgrad auch in Zukunft über 60 Prozent zu halten, müssen die Fahrgäste in Zukunft mehr bezahlen.

Aufgrund der hohen Teuerung, des gestiegenen Zinsniveaus sowie der höheren Energiekosten werde die Kostenunterdeckung des ZVV in den nächsten Jahren voraussichtlich zunehmen, heisst es am Donnerstagmorgen in einer Medienmitteilung des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV).