Zürich: Zürcher Warenhaus Jelmoli schliesst 2024 seine Tore

Von der Schliessung sind laut der «NZZ» 550 Jelmoli-Mitarbeitende sowie 300 Angestellte der eingemieteten Marken betroffen. Diese seien ebenfalls am Montagmorgen über die geplante Schliessung informiert worden.

Insgesamt beabsichtigt die SPS , über 100 Millionen Franken in das Projekt zu investieren. Trotz langer Suche sei niemand gefunden worden, der das operative Geschäft übernehmen wollte.

Das Zürcher Warenhaus Jelmoli schliesst 2024 seine Tore. Wie die Inhaberin in einer Medienmitteilung verkündete, wird das Gebäude umgebaut und 2027 neu mehrheitlich als Bürogebäude weitergenutzt.

Wie die Inhaberin SPS in einer Medienmitteilung schrieb, sei trotz langer Suche niemand gefunden worden, der das operative Geschäft übernehmen wolle.

Nach dem Manor macht nun auch das Zürcher Warenhaus Jelmoli auf Ende 2024 dicht: Das traditionsreiche Gebäude in der Zürcher Innenstadt wird ab Anfang 2025 voraussichtlich während zwei Jahren umgebaut, wie die Inhaberin Swiss Prime Site (SPS) am Montag in einer Medienmitteilung verkündete. Trotz langer Suche sei niemand gefunden worden, der das operative Geschäft übernehmen wollte.