«Züvenirs»

Zürcher Werbeagentur droht nach Promoaktion Anzeige

Zürich Tourismus warb diese Woche in der Stadt Luzern mit «Züvenirs» für Zürich. Weil keine Bewilligung bei der Stadt Luzern eingeholt wurde, hat das Konsequenzen.

Einige Luzerner Passanten wie auch Social-Media-Nutzer wunderten sich am Montag, was es mit dem «Züvenirs»-Stand auf sich hatte, der bei der Kapellbrücke stand. Bei der Aktion handelte es sich um eine Kampagne von Zürich Tourismus. Mit den Souvenirs sollte für den Tourismus in Zürich geworben werden. «Meine Hoffnung ist, dass die Züvenirs dereinst genauso begehrte Accessoires werden wie in den 80er-Jahren die legendären SKA-Mützen, die schon damals jeder wollte und ich als kleiner Bub in mein Herz geschlossen hatte», sagt Martin Sturzenegger, Direktor von Zürich Tourismus. «Der Fokus auf den Gast ist für uns in dieser Kampagne zentral. Wir werben mit dem Lebensgefühl und wollen dieses Versprechen gleichzeitig auch einhalten.»