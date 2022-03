«Werde so lange helfen, wie nötig» – Zürcher will 400 Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine schicken

Der 56-Jährige will so lange helfen, wie es nötig ist, sagt er.

Der Zürcher Unternehmer Remo Schällibaum will helfen. Das Ziel des 56-Jährigen: «Bis Ostern möchte ich insgesamt 400 Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine bringen.» Bereits 100 Tonnen sind laut Schällibaum am Zielort eingetroffen, unter anderem 54 Palletten Arbeits-, Schutz- und Winterkleider, zwei Occassionsautos und 17 Palletten Nahrungsmittel.

«Ich werde so lange helfen wie nötig»

Unterstützung erhält Schällibaum auch von der Organisation «Haus der Hoffnung», die ein Verteilzentrum in der Ukraine hat. «Ich tausche mich jeden Tag mit deren Logistikchef aus, was im Kriegsgebiet gerade dringend gebraucht wird.» Die Organisation der Transporte übernimmt der 56-Jährige jeweils selbst: «Ich organisiere die Chauffeure und Lastwagen und kümmere mich um die Verzollung.»

Auch wenn das Ganze mit viel Aufwand verbunden ist, sagt Schällibaum: «Die Ukraine-Krise geht mir, wie vielen anderen auch, sehr nahe. Es ist eine humanitäre Katastrophe. Ich werde so lange helfen, wie es nötig ist.» Er selbst habe über 50 Einzelbetten, die für seinen Landgasthof geplant waren, in die Ukraine geschickt. Zudem bietet er in seinen beiden Restaurants in Uitikon-Waldegg ein Menü an, aus dessen Verkauf jeweils zehn Franken für die Ukraine gespendet werden.