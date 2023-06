Zürich: Privatausgaben für über 400’000 Franken? Wirteverband zeigt Ex-Kader an

Ein Untersuchungsbericht zeigte in der Buchhaltung von Gastro Zürich Ungereimtheiten.

Das ist passiert

Ende April sorgte ein Untersuchungsbericht über mutmassliche Unregelmässigkeiten in der Geschäftsführung des Zürcher Wirteverbands für Zündstoff. In Auftrag gegeben hatte den Bericht der jetzige Verbandsvorstand, nachdem im Sommer 2022 Ungereimtheiten in der Buchhaltung aufgetaucht waren. Es kam der Verdacht auf, dass der ehemalige Geschäftsleiter Karl E. Schroeder und zwei Kader-Mitarbeiterinnen ungetreue Geschäftsführung betrieben.