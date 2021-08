Abschiebung nach Somalia - Zürcherin (26) kämpft um Bleiberecht für Verlobten

Asylrecht in der Schweiz

Jeder Mensch hat das Recht, ein anderes Land um Asyl zu ersuchen. Wer dies in der Schweiz tut, kann mündlich oder schriftlich ein Asylgesuch stellen und muss ein Asylverfahren durchlaufen. Das schweizerische Asylgesetz definiert, wer als Flüchtling anerkannt wird. Das Asylgesetz orientiert sich an der Genfer Flüchtlingskonvention. Flüchtlinge sind Menschen, die in ihrem Heimatstaat wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauung ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind. Laut dem Staatssekretariat für Migration (SEM) hat jede Person, die in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, Anspruch auf Hilfe und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind (sogenannte Nothilfe). Wenn das Asylgesuch einer Person abgelehnt wurde (z.B. weil sie nicht persönlich verfolgt wird), prüft das SEM anschliessend, ob eine Rückkehr zulässig, zumutbar und möglich ist. Ist eine dieser drei Voraussetzungen nicht gegeben, wird diese Person in der Schweiz vorläufig aufgenommen. Der Vollzug ist nicht zumutbar, wenn die ausländische Person in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet ist.