Für 500 Franken - Zürcherin (27) will Zelt auf Balkon als WG-Zimmer untervermieten

Sandra aus Zürich will ein Zelt als WG-Zimmer untervermieten.

Damit will sie anderen Menschen die Möglichkeit bieten, billig in Zürich zu wohnen.

Eine 27-jährige Zürcherin will ein Zelt auf ihrem Balkon als WG-Zimmer untervermieten.

Ein Zelt auf einem Balkon im Zürcher Kreis 11: Dieses «originelle WG-Zimmer mit Blick auf den Sternenhimmel» will die 27-jährige Sandra für 500 Franken untervermieten, wie sie in einem Online-Inserat schreibt. Das Zwei-Personen-Zelt könne ohne Gebühr übernommen werden. Es sei wasserdicht und liege auf einer Isoliermatte. Mätteli und Kissen stehen zur Verfügung. Im Mietpreis inbegriffen seien die Mitbenutzung der Küche, des Wohnzimmers und Bads.

Zurzeit wohnt die Zürcherin alleine in der Wohnung. «Ich würde aber gerne mit einer anderen Person zusammen wohnen und meine Miete etwas reduzieren», sagt die 27-Jährige. Für zwei Personen sei die 2,5-Zimmer-Wohnung aber zu klein. «Deshalb kam mir die Idee mit dem Zelt.» Zudem will sie jemandem die Möglichkeit bieten, billig in Zürich zu leben. «In der Stadt ist die Situation für Wohnungssuchende sehr schwierig. Ein bezahlbares Zimmer zu finden, ist fast unmöglich.»