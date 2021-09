Schon in der zweiten Folge - Ex-Bachelorette Andrina knutscht bei «Love Island» wild mit Jannik

Hier knutschen Andrina (28) und Jannik (25) in der deutschen RTL-Zwei-Sendung «Love Island». RTLZWEI/Love Island

Darum gehts Die Schweizer Ex-Bachelorette Andrina Santoro (28) steht bereits nach der zweiten Folge im Mittelpunkt der deutschen TV-Sendung «Love Island».

So fliessen bei der Fitness-Influencerin die Tränen, nachdem sich ihr Liebling Jannik (25) in die Neuzugängerin Lena (24) verkuckt hat.

Ganz auf ihr Liebesglück verzichten muss Andrina allerdings nicht. In einer versauten Challenge kommt es zu einem hemmungslosen Kuss.

Von Tränen bis Küssen ist alles dabei: Schon in der zweiten Folge des deutschen TV-Formats «Love Island» bricht bei der Schweizer Ex-Bachelorette Andrina Santoro das Gefühlchaos aus. Die 28-Jährige hat sich voll und ganz in den Kölner Stadtbahnfahrer Jannik (25) verknallt – und das lässt sie ihn auch gleich wissen: «Du bist der Einzige, der mich hier momentan interessiert.» Scheint, als wisse die Influencerin genau, was sie will.

Auch Jannik zeigt Interesse an Andrina. Nebst intensiven Blicken wirft er ihr auch viele Komplimente zu. «Du hast eine sportliche Figur, was mir tatsächlich sehr wichtig ist», so der 25-Jährige. Weiter sagt er, sie sei «sehr sexy und süss». «Wir können viel zusammen lachen und sind total auf der selben Wellenlänge.» Wow! Da haben sich ja zwei gefunden. Wäre da nicht…

Lena versaut Andrina das Liebesglück

Neu auf der Insel angekommen ist Lena Schiwiora (24). Gleich nach ihrer Ankunft darf sie sich einen Partner aussuchen – und wählt den charmanten Jannik. Die beiden müssen sich von nun an also ein Bett teilen. Ihn scheint das nicht weiter zu stören: «Ich bin happy, dass ich heute Nacht neben ihr einschlafen kann», so der 25-Jährige. Andrina hingegen findet das gar nicht lustig. Bei ihr fliessen die Tränen. Weinend sagt sie: «Ich bin verwirrt. Ich war mir eigentlich echt sicher bei Jannik.»

Der Kölner seinerseits hat sich schon in der ersten Folge als Draufgänger bezeichnet. Jetzt gesteht er: «Ich bin sehr begeistert von Lena. Doch auch Andrina gefällt mir immer noch.» Zwei Frauen gleichzeitig kennenzulernen, sei ihm allerdings zu stressig. «Ich kann mich immer nur auf eine Frau konzentrieren. Ich muss also eine abschreiben.» Und welche das ist, wird spätestens am Tag darauf klar – bei einer vielversprechenden Kuss-Challenge.

Wilde Knutscherei

Beim Spiel «Gefühlskirmes» müssen die Islander der Reihe nach erraten, welches pikante Geheimnis zu wem gehört. Einen Kuss gibt es dann für die Person, die vermeintlich hinter dem Geheimnis steckt. Die Schmatzer sind allerdings recht unspektakulär. Zumindest, bis Andrina und Jannik an der Reihe sind. Die beiden knutschen hemmungslos miteinander – und das vor den Augen von Konkurrentin Lena. Die muss ihrerseits zugeben: «Ihr Kuss war der intensivste von allen.»

Das scheint auch Jannik so empfunden zu haben. Er sagt: «Ich würde den Kuss gerne wiederholen. Mal schauen, was die nächsten Tage so bringen.» Auch seine Unsicherheiten bezüglich des Liebesdreiecks scheinen vorerst verflogen zu sein. So sagt er: «Ich würde jetzt lieber Andrina nehmen.» Und die freut sich gewaltig. Zum Schluss legen sich die beiden gemeinsam aufs Sofa, blicken sich verträumt in die Augen und kuscheln bis in den Abspann der Folge.

Hol dir den People-Push! Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und der Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind. So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «People» an – schon läufts.