Rammstein: Zürcherin berichtet von Row Zero

Darum gehts Bei Rammstein-Konzerten soll die «Row Zero» vor allem für junge Frauen reserviert sein, die nach dem Konzert hinter die Bühne dürfen.

Eine Frau aus Zürich berichtet, was sie vor und nach Konzerten erlebt hat.

Sie habe Frontmann Till Lindemann mehrmals geküsst und auch mit ihm geduscht.

Die sogenannte «Row Zero» – also die Reihe 0, direkt vor der Bühne bei Konzerten von Rammstein – gibt aktuell wegen Vorwürfen gegen Frontmann und Sänger Till Lindemann zu reden. Eine Frau aus Zürich schildert gegenüber «Züri Today», was sie dort erlebt hat. Nach eigenen Angaben war die 25-Jährige bereits dreimal an Pre- und Afterpartys an Rammstein-Konzerten.

Das erste Mal war laut der gebürtigen Russin in Moskau, als sie 19 Jahre alt war. Sie sei erst kurz zuvor auf die Band aufmerksam geworden – die der Stadt Moskau im Übrigen ein eigenes Lied gewidmet hat. Sie habe ursprünglich begonnen Rammstein zu hören, um Deutsch zu lernen.

Einladung auf private Party – abgelehnt

Nachdem sie einen Manager der Band angeschrieben habe, sei sie in ein Hotel eingeladen worden, wo sie andere Fans und Lindemann selber in der Lounge traf. «Er war mega nett. Wir haben Fotos und Videos gemacht. Dann habe ich ihm meine Nummer gegeben», sagt die Frau zu «Züri Today». Zwei Tage später hat sie laut ihrer Darstellung eine Nachricht erhalten. Lindemann habe sie auf eine private Party eingeladen. Sie habe allerdings abgelehnt.

2022 ist die Frau nach eigenen Angaben an ein Konzert in Zürich und an ein Konzert in Düsseldorf eingeladen worden, wo sie an Partys teilnahm. In Zürich hätten Lindemann und sie sich geküsst und sie sei mehrmals gefragt worden, ob sie mit ins Hotel gehen wolle. Sie habe abgelehnt. In Düsseldorf sei Lindemann bei einer Pre-Party im Hotelzimmer für eine Weile mit einer Frau im Nebenzimmer verschwunden. Sie selber habe Lindemann geküsst und habe mit ihm und anderen Frauen geduscht.

Für die nächste Party sei sie aber nicht mehr eingeladen worden. Sie vermutet, weil sie an den Partys jeweils nicht weiter habe gehen wolle.

Konzertabsage von Rammstein in Bern gefordert

In den vergangenen Tagen erhoben mehrere Frauen Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen Lindemann. Rammstein befindet sich derzeit auf Europatournee und spielt derzeit in München vier ausverkaufte Konzerte – ohne Row Zero, wie es heisst.

Am 17. und 18. Juni treten Rammstein im Berner Wankdorf auf. Es gibt Forderungen, die Konzerte abzusagen. Die SBB stellte mittlerweile die Werbung für Extrazüge zum Konzert ein.

Das sagen die Anwälte von Till Lindemann

Die Anwälte von Lindemann haben am Donnerstag ein Statement zu den Vorwürfen abgegeben. So hätten diverse Frauen schwerwiegende Vorwürfe gegen den Frontsänger erhoben – weibliche Fans sollen beispielweise mit K.-o.-Tropfen betäubt worden sein, um Lindemann zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vorzunehmen. «Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr», schliesst das Statement der Anwaltskanzlei Schertz Bergmann.