Spendenaktion gestartet – Zürcherin braucht nach verpfuschter OP 25’000 Franken für Kieferoperation

Ihr grösster Wunsch: « Ich will beschwerdefrei leben können und arbeiten gehen. Mein Leiden soll endlich ein Ende haben. »

Seit ihrer Kindheit leidet Alexandra aus Wetzikon ZH an einer Fehlstellung am Kiefer. « Ich hatte schon immer körperliche Beschwerden. Im Erwachsenenalter nahmen diese aber stark zu » , erzählt die 29-Jährige. Mittlerweile sei sie wegen massiver Rückenbeschwerden und täglichen Kopf- und Rückenschmerzen sogar arbeitsunfähig. « Ich habe versucht, Teilzeit zu arbeiten. Es ging aber irgendwann nicht mehr. »

Im Januar 2020 folgte schliesslich eine Operation im Ausland. « Da die Krankenkasse in der Schweiz nichts zahlt und ich mir die OP finanziell nicht leisten kann, fand ich ein für mich bezahlbares Angebot in Deutschland. » Das Problem dabei: « Der Arzt hat gepfuscht. Ich wurde nicht so operiert, wie es vereinbart war » , erzählt Alexandra.