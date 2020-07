Erster «Biohackers»-Trailer

Die Zürcherin Luna Wedler (21) schnappt sich eine Netflix-Hauptrolle

Wegen der Corona-Pandemie hat Netflix den Start der deutschen Eigenproduktion «Biohackers» verschoben. Nun ist der erste Trailer da und zeigt die Zürcherin Luna Wedler in Action.

Die erste Staffel von «Biohackers» erscheint am 20. August – hier ist der Trailer dazu.

Eigentlich hätte «Biohackers» schon am 30. April an den Start gehen sollen. Wegen der Covid-19-Pandemie verschob Netflix den Release der ersten Staffel der deutschen Serie zunächst auf unbestimmte Zeit.

Aber nicht etwa, weil Corona die Produktion tangiert hätte, sondern wegen der Thematik: Der Streaming-Riese wollte verhindern, dass die Handlung um illegale Gen-Experimente irgendwie mit dem realen Virus in Verbindung gebracht wird, wie aus einem Statement gegenüber DWDL.de herauszulesen ist.

In Deutschland ist Luna bereits ein kleiner Star

Der am Mittwochvormittag releaste Trailer (oben!) verrät nun: Am 20. August feiert die Serie ihre Premiere auf Netflix. Und er zeigt die Zürcherin Luna Wedler erstmals in «Biohackers»-Action.