«Züri Can»: Der Verkauf von Studiencannabis startete am 22. August

Bislang nehmen rund 1200 Personen an der Studie teil. Per Ende Jahr werden 2100 Teilnehmende erwartet.

Am 22. August startet im Rahmen des Stadtzürcher Pilotversuchs «Züri Can» der legale Verkauf der ersten fünf Cannabisprodukte aus Schweizer Bio-Qualität. Kaufen können die Studienteilnehmenden die Produkte in regulierten Mengen derzeit in neun Stadtzürcher Apotheken, im Drogeninformationszentrum (DIZ) und in sechs Social Clubs.