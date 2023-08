«Züri Can»: Social Clubs – hier dürfen Zürcherinnen und Zürcher legal kiffen

Didis Social Club befindet sich an der Hardturmstrasse und verfügt über ein eigenes Lokal, das so gar nicht dem Bild eines «Kifferstüblis» entspricht.

Die Studienteilnehmenden können im Rahmen der Studie legal Cannabis in Apotheken, im Drogeninformationszentrum und in Social Clubs kaufen.

Am 22. August startet die Studie «Züri Can». Darin untersucht die Stadt Zürich in Zusammenarbeit mit der Universität Zürich die Möglichkeiten und Auswirkungen eines regulierten Cannabisbezugs. Kaufen können die Studienteilnehmenden das Cannabis in Apotheken, im Drogeninformationszentrum DIZ und in Social Clubs. Bei letzteren handelt es sich um Vereine, in deren Räumlichkeiten die Mitglieder die gekauften Substanzen auch konsumieren können. 20 Minuten hat mit zwei Social-Club-Gründern gesprochen.