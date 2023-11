Zürich: «Dem OK-Team hat es den Deckel gelupft»

Es handle sich um einen «ganz grossen Verlust» für die ganze Stadt Zürich, sagen SVP-Nationalrat und Züri Fäscht-Fan Mauro Tuena. Das Organisationsteam habe über Jahre einen ausgezeichneten Job gemacht und trotz widriger Umstände regelmässig ein Volksfest der Superlative auf die Beine gestellt. «Wie beliebt das Züri Fäscht in der ganzen Schweiz ist, sieht man an den rund zwei Millionen Besucherinnen und Besuchern, die dafür in die Stadt strömten.» Dass die Politik diesem erfolgreichen Volksfest mit übermässigen Auflagen die Luft zugeschnürt habe, ärgere ihn, sagt Tuena. «Das ist eine Ausgeburt der links-grünen Verbotskultur. Ich bin wirklich hässig.»

«Dem OK-Team hat es den Deckel gelupft»

Nicht nur habe man dem Fest bereits die beliebten Flugshows verboten, mit Verweis auf die Klimaziele der Stadt wolle man auch dem Feuerwerk an den Kragen. «Das ist doch verrückt, das Züri Fäscht findet nur alle drei Jahre während drei Tagen statt, das ist für die Klimaziele der Stadt völlig irrelevant.» Der Stadtrat und das Parlament müssen jetzt genau über die Bücher und sich das weitere Vorgehen gut überlegen. «Wenn diese Auflagen-Misere so weitergeht, können alle grösseren Events in Zürich bald einpacken.»

«Züri Fäscht soll weiter stattfinden»

Der Quartiervereins Zürich 1 stimmt ihm zu: «Der Quartierverein Zürich 1 begrüsst den Neustart beim Zürifäscht. Der Anlass steht in unserem Quartier schon lange in der Kritik», schreibt Präsident Felix Stocker in einer Mitteilung. Zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner störten sich am Littering und an der lauten Musik in der Nacht. «Das Zürifäscht ging mit so grossen Belastungen einher, dass es für die meisten ein negatives Erlebnis war. Daher ist das Fest ist in seiner heutigen Form nicht mehr zeitgemäss.»