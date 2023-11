Züri Fäscht: «Jede neue Auflage zog die Schlinge immer weiter zu»

Unzählige haben dabei die Feuerwerke spät in der Nacht mitverfolgt.

An der diesjährigen Austragung des Züri Fäscht waren rund zwei Millionen Besucherinnen und Besucher vor Ort.

Das Züri Fäscht ist Geschichte: Am Donnerstag teilten die Verantwortlichen, der Verein Zürcher Volksfeste (VZV), mit, dass die Leistungsvereinbarung mit der Stadt für die Durchführung per Ende 2024 gekündigt wurde. Laut dem Organisationskomitee der Grund: «Immer komplexere Anforderungen an die Nutzung des öffentlichen Raums, die steigenden Auflagen, welche massive Mehrkosten verursachen, und die sinkende Akzeptanz gegenüber einem grossen Stadtfest.»