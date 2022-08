CO2-Ausstoss : Züri-Fäscht könnte tatsächlich ohne Feuerwerk und Flugshow stattfinden

Sollen Feuerwerke und Flugshows am Züri-Fäscht verboten werden? Darüber hat der Zürcher Gemeinderat am Mittwochabend entschieden.

Laut der Umweltstiftung Myclimate fallen das Feuerwerk und die Flugshow in der CO2-Bilanz des Züri-Fäschts jedoch kaum ins Gewicht.

Die Grünen, SP und AL wollen am Züri-Fäscht Feuerwerke und die Flugshows aus Umweltschutzgründen verbieten. Die bürgerlichen Parteien lehnen diese Forderungen vehement ab.

Der Gemeinderat hat ein Postulat der Grünen zur Abschaffung des Feuerwerks am Züri-Fäscht angenommen. Es wird nun dem Stadtrat zur Prüfung übergeben.

Züri-Fäscht mit oder ohne Feuerwerk und Flugshow? Das stand am Mittwoch im Zürcher Gemeinderat zur Debatte. Nun ist klar: Mit 59 Ja zu 55 Nein Stimmen hat sich der Gemeinderat gegen die Flugshow entschieden. Weiter soll es keine Feuerwerke geben, sondern eine umweltfreundliche Alternative. Das wurde mit 71 Ja zu 42 Nein Stimmen bestimmt. Das Postulat wird nun dem Stadtrat zur Prüfung übergeben.

Die Grünen, SP und AL hatten beantragt, dass das Feuerwerk am Züri-Fäscht aus Umweltgründen verboten wird. Wie der Grünen-Gemeinderat Balz Bürgisser an der Sitzung sagte, schade das Feuerwerk nicht nur der Umwelt, sondern auch Mensch und Tier. Zürich sei eine innovative Stadt und käme auch mit einer Lichtershow zurecht.

Das Organisations-Komitee des Züri-Fäscht bedaure den Entscheid, wie es in einer Medienmitteilung schreibt. «Feuerwerke und Flugshows sind wichtige Bestandteile des Züri Fäschts», so das Organisations-Komitee.

Die bürgerlichen Parteien lehnten die Forderungen der Linken vehement ab: Stefan Urech von der SVP erwiderte, dass das Feuerwerk das Markenzeichen des Züri-Fäscht sei und wandte sich damit an die Befürworterinnen und Befürworter des Verbots: «Wenn ihr das Feuerwerk streicht, beerdigt ihr das Züri-Fäscht so wie wir es kennen und lieben.»

Feuerwerk und Flugshow machen bloss 0,4 Prozent aus

Das Züri-Fäscht findet 2023 wieder statt. Rund zwei Millionen Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Laut der Umweltstiftung Myclimate fallen das Feuerwerk und die Flugshow in der CO2-Bilanz des Züri-Fäschts jedoch kaum ins Gewicht.

Die CO2-Bilanz soll 2019 insgesamt 12’500 Tonnen CO2 betragen haben, was dem jährlichen CO2-Fussabdruck von rund 1000 Schweizerinnen und Schweizern oder 6250 Flügen von Zürich nach New York und zurück in der Economy-Klasse entspricht. Das Feuerwerk und die Flugshows machten beim Gesamtausstoss jedoch nur 0,2 Prozent aus.