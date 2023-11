Züri Fäscht wird in bisheriger Form nicht weitergeführt

Das Züri Fäscht hat 2023 in der bisherigen Form zum letzten Mal stattgefunden. Das teilt der Zürcher Stadtrat am Donnerstag mit. Demnach habe die Trägerschaft des Züri Fäschts, der Verein Zürcher Volksfeste (VZV), die Leistungsvereinbarung mit der Stadt für die Durchführung per Ende 2024 gekündigt. Die Stadt hat den VZV für die Durchführung des Fests mit Beiträgen von zuletzt jährlich 1,25 Millionen Franken unterstützt. Das letzte Züri Fäscht in der bisherigen Form fand somit im Juli 2023 statt.