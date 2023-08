«Züri-Slängikon»: Chilbi-Chotzete, Trotüüle oder Stei-Frässer – weisst du, worums geht?

Zudem hätten viele neue Abkürzungen und englische Wörter Einzug in die Alltagssprache der jungen Leute gefunden, die er gerne in sein Slängikon aufnehmen würde. «Die Sprache, die junge Leute in ihren Textnachrichten verwenden, bedeutet keinen Niedergang der Sprache, wie einige befürchten, sondern sind eine Bereicherung.»

«Släng ist nicht stubenrein»

Eine Übersicht über die neuen Wortschöpfungen und Redensarten soll diesen Herbst in Buchform publiziert werden. Um das Slängikon zu erweitern und auf den aktuellsten Stand zu bringen, hofft Blass auf die Mithilfe der 20-Minuten-Leserinnen und -Leser. Bereits 2006, vor der Veröffentlichung des letzten Buches, habe die 20-Minuten-Community bei der Suche nach neuen Begriffen tatkräftig mitgeholfen. «Am ersten Tag nach dem Artikel in der 20 Minuten kamen 700 neue Vorschläge rein und auch in den nächsten Tagen immer noch täglich Hunderte.»

In den Jahrzehnten habe er Tausende Stunden Arbeit in die Zürischnurre-Enzyklopädie investiert, sagt Blass. «Das ist ein Beitrag zur Zürcher Kultur, den ich gerne leiste.» In der jüngsten Generalüberholung habe er sich darum bemüht, das Slängikon in eine Form zu bringen, die dem Zeitgeist entspricht – also möglichst diskriminierungsfrei und geschlechtergerecht. «Släng ist nicht stubenrein», gibt Blass zu. Ausdrücke wie etwa Tussi-Tooschter (Solarium), Faltewurf (alte Person) oder Kaloriebunker (dicke Person) seien aber dringeblieben. «Aber alles, was zu verletzend ist, wird laufend entfernt. Denn am Ende des Tages soll das Züri-Slängikon allen Spass machen.»