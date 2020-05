Appell an Eigenverantwortung

Züri-Trams tragen jetzt auch einen Mundschutz

In Zürich sind die Trams jetzt mit auflackierten Hygienemasken ausgerüstet.

Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) haben acht ihrer Cobra-Trams einen neuen Anstrich gegeben: Neu ist vorne eine blau-weisse Hygienemaske auflackiert. Jetzt tragen also sozusagen auch die Trams in der Stadt eine Maske. Das neue Design geht einher mit einem Schutzkonzept, das in erster Linie auf Eigenverantwortung basiert.

So werden die Fahrgäste gebeten, Stosszeiten zu meiden, sich in den Fahrzeugen zu verteilen und in Tram und Bus eine Maske zu tragen. «Damit es nicht zu einem zweiten Lockdown kommt, braucht es aber weiterhin eine gute Portion Disziplin», sagt Stadtrat Michael Baumer in einer Mitteilung der VBZ.