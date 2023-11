Zürich: 39-Jähriger zwang Minderjährige, Nacktbilder zu schicken

In mehreren Fällen sei es auch tatsächlich zu der angedrohten Veröffentlichung des Bildmaterials im Umfeld der Opfer gekommen. Betroffen sind laut Angaben der Kantonspolizei Zürich zahlreiche im In- und Ausland wohnhafte minderjährige Personen.

Freiheitsstrafe von 4,5 Jahren

Die Polizei nahm Ermittlungen auf, nachdem eine Anzeige sowie mehrere Meldungen des National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) eingegangen waren. Im September konnte der Mann schliesslich im Kanton Zürich verhaftet werden, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Der Beschuldigte befindet sich seit seiner Verhaftung in Untersuchungshaft. Bis zum rechtskräftigen Verfahrensabschluss gilt die Unschuldsvermutung.