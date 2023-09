Zürich: Fussgänger im Kreis 1 von Auto erfasst – Fahrer erhält Strafbefehl

Ein damals 81-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der Gerberstrasse rückwärts in Richtung Uraniastrasse und kollidierte mit einer Signaltafel und dem 46-jährigen Todesopfer.

Im November 2022 kam es in der Innenstadt zu einem tödlichen Unfall.



Das ist passiert

Es war ein tragischer Unfall, der sich Ende November 2022 mitten in der Zürcher Innenstadt ereignete: Ein damals 81-jähriger Autofahrer fuhr rückwärts aus der Gerbergasse in die Uraniastrasse auf Höhe des Jelmolis. Gemäss Strafbefehl blieb der Rentner dann beim Bremsen mit den Schuhen an der unteren Kante des Bremspedals hängen und drückte stattdessen auf das Gaspedal.