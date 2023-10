Nach Schiri-Attacke: 5.Liga-Club wirft Spieler raus

Rückkehr in den Verein ausgeschlossen

Total habe der Fussballverband der Region Zürich (FVRZ) sechs Spieler wegen den Aktionen in der Partie gegen GC III provisorisch für zwei Monate gesperrt. Aktuell würden die Verfahren gegen die jeweiligen Akteure noch laufen. Laut Affolterns Präsident sei eine Rückkehr der Spieler in den Verein aber ausgeschlossen. Durch das harte Durchgreifen wolle man den Club schützen.

Den Entscheid über den Vereins-Ausschluss der Übeltäter habe der Affoltern-Vorstand am Montag gefällt. Die betroffenen Spieler seien am Dienstagmorgen informiert worden. Markwalder hofft darauf, trotzdem noch eine Mannschaft zusammenzubringen. Man wolle nun das Team mit Junioren auffüllen, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten.

Affoltern will Einsprache gegen Vereinsstrafe erheben

Gemäss Markwalder seien nicht nur die Spieler, sondern auch der Verein vom FVRZ bestraft worden. Es habe eine Geldstrafe gegeben, die der Affoltern-Präsident aber nicht genau beziffern will. Man werde gegen die verhängte Strafe allerdings Einsprache erheben, so Markwalder. Die Spieler-Strafen wolle der Verein aber nicht anfechten. «Das Spiel wird natürlich mit einer Forfaitniederlage mit entsprechender Busse zulasten des fehlbaren Vereins gewertet», hatte Willy Scramoncini vom FVRZ nach den Vorfällen im September gegenüber 20 Minuten erklärt. Sowohl der FC Zürich-Affoltern als auch GC hatten damals die Geschehnisse gegenüber 20 Minuten bedauert. «Wir sind bestürzt, schockiert und verurteilen diese Aktion und Gewalt auf sowie neben dem Platz aufs Schärfste», hatte Markwalder erklärt. Bei GC sprach man von «beschämenden Attacken», die wider jeden Sportsgeist seien.

Eskaliert war die Amateur-Partie als GC in der Nachspielzeit den Siegtreffer schoss, was zwei Affoltern-Spieler vollends austicken liess. Sie sollen gemäss Medienberichten auf den Unparteiischen eingeprügelt haben. «Ich war so froh, dass die Polizei kam. Was vor sich ging, war alles andere als sportlich. Nach dem Spiel musste ich mit blutender Nase zur Kontrolle ins Spital gefahren werden», berichtete dieser bei «Zueritoday».