60 neue Corona-Fälle pro 100'000 Einwohner in zwei Wochen – das ist der Grenzwert, bei dem die Schweiz andere Länder zu Risikogebieten erklärt. Laut Zahlen des «Tages-Anzeigers» hat der Kanton Zürich diesen Grenzwert erreicht. Überschritten wurde der Wert demnach bereits in den Kantonen Genf, Waadt und Freiburg. In Genf sind es mit 96 Fällen deutlich mehr als in Zürich.