Zürich: Tiktoker greift D. (22) an – «er schlug mir einen Zahn aus»

«Jetzt ist er zu weit gegangen»

Zum Zwischenfall sei es in der Nacht auf Sonntag gekommen, sagt D. «Nach der Closing-Party im Letten sah ich, dass F.* auf Tiktok live ist – voll zugedröhnt.» Sie habe schon einige seiner Livestreams verfolgt und habe ihm sagen wollen, dass er sich nicht blamieren und den Stream beenden soll. «Er wurde dann sehr beleidigend, ich gab ihm einen Stoss – dann eskalierte er komplett.» Er habe sie mehrmals im Gesicht erwischt, sie sei schockiert gewesen von seiner Gewaltbereitschaft. «F. provoziert in seinen Streams immer – einmal hat er etwa in der 1. Klasse im Zug auf die Sitze gepinkelt», sagt die 22-Jährige. «Jetzt ist er aber zu weit gegangen.»

Rechtfertigung auf Instagram live

F. ging nicht einmal 24 Stunden nach dem Zwischenfall auf Instagram live, um seine Sicht der Dinge darzustellen. Mit geschwollenen Lippen und blutigen Gazebinden um das Auge sagt er: «Hey Jungs und Mädels, ich weiss gar nicht, was passiert ist aber ich bin auf dem rechten Auge fast erblindet.» Sein Handy sei kaputt, man soll ihn doch im Spital besuchen kommen. Gegen die im Live-Chat aufgebrachten Vorwürfe wehrt er sich: «Ich schlage keine Frauen – also ich weiss, man schlägt keine Frauen, ich war halt ein bisschen angetrunken.»

Anschliessend beleidigt er D. und gibt ihr selbst die Schuld für die Eskalation: «Diese B**** hat mich zuerst angegriffen, meine Ohrfeigen waren Notwehr.» Er sei froh, hat sich die 22-Jährige verletzt: «Gott sei Dank hat sie einen Zahn verloren – der war sicher schon vorher locker.» Auch G. greift er mehrmals an. «Ich habe selbst 3,5 Jahre kassiert, aber am Montag gehe ich auf den nächsten Polizeiposten und reiche Anzeige ein. G. verdient es, in den Knast zu gehen.» Dann wendet sich F. wieder an seine über 150 Zuschauer und fragt: «Kann jetzt jemand vorbeikommen und mir einen Joint spendieren?»