Zürich: Zürcher SVP will mit Spitznamen Nähe und Zugänglichkeit schaffen

Die SVP Zürich will damit Nähe und Zugänglichkeit schaffen.

Im Kanton Zürich treten 1469 Personen für die Nationalratswahlen am 22. Oktober an. Fein säuberlich sind Name und Vorname sowie der Jahrgang und der Beruf aufgelistet. Bei der SVP Kanton Zürich jedoch sind nicht nur Vor- und Nachname, sondern auch die Spitznamen der einzelnen Exponenten vermerkt.