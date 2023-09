Zürich: Toter an Langstrasse, das sagt ein Augenzeuge

D.Z. (64) wurde in der Lugano Bar in Zürich von einem Mann mit einem Messer attackiert.

Am vergangenen Mittwoch wurde eine Person an der Langstrasse in Zürich getötet. Die Kantonspolizei Zürich sucht mit einem Fahndungsfoto nach dem mutmasslichen Täter. Kurz vor zwölf Uhr wurde die Stadtpolizei Zürich darüber informiert, dass eine Person in der Lugano Bar schwer verletzt worden sei. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen Mann mit Stichverletzungen. Wie Judith Hödl von der Stadtpolizei Zürich sagte, sei der Mann noch vor Ort verstorben.