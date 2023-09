Zürich Oerlikon: Auto kracht mit Motorrad zusammen – 59-Jähriger im Spital

Beim Birchplatz in Zürich Oerlikon kollidierten ein Motorrad und ein Auto. Der 59-jährige Motorradfahrer musste in Spital gebracht werden.

Am Mittwochmittag kam es in Oerlikon zu einem schweren Verkehrsunfall.

Am Mittwochmittag kollidierte beim Birchplatz in Oerlikon ein Auto mit einem Motorrad. Gemäss der Zürcher Stadtpolizei ging kurz nach elf Uhr bei der Einsatzzentrale der Stapo die Meldung ein, dass es auf dem Birchplatz zu einem Verkehrsunfall gekommen sei. An der Örtlichkeit trafen die Einsatzkräfte auf einen verletzten Motorradfahrer. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, musste der 59-jährige Motorradfahrer nach einer medizinischen Erstversorgung durch die Sanität von Schutz & Rettung Zürich mit unbekannten Verletzungen in ein Spital gebracht werden.