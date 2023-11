Zürich: Aviatik-Expertin zur Vollbremsung des Edelweiss-Fliegers

Ein Edelweiss-Flugzeug musste letzte Woche am Flughafen Zürich den Start abbrechen.

Vergangene Woche kam es am Flughafen in Zürich zu einem Zwischenfall: Der Pilot einer Edelweiss-Maschine musste eine Vollbremsung einleiten. Wie in einem Video zu sehen ist, brach die Maschine daraufhin nach links weg. Nach wenigen Sekunden kann der Pilot die Maschine wieder stabilisieren und bricht den Start ab. 20 Minuten hat das Video des Vorfalls der Aviatik-Expertin Marion Venus gezeigt.