Zürich: Bald ist Schluss – Hooters an der Langstrasse schliesst 

1 / 2 Bald geschlossen: Hooters in Zürich. Urs Jaudas / TAMEDIA AG Der Geschäftsführer bestätigt die Schliessung. Urs Jaudas / TAMEDIA AG

Darum gehts Das Hooters an der Langstrasse macht im September zu.

Der Geschäftsführer bestätigt die Schliessung.

In der Schweiz gibts damit nur noch ein Hooters – in Interlaken.

Seit 2007 servieren junge Kellnerinnen in aufreizenden Tops im Hooters an der Zürcher Langstrasse Fast Food und Getränke. Damit ist jetzt aber bald Schluss. Das amerikanische Restaurant soll bereits im September schliessen, berichtet Züri Today. Geschäftsführer Stefan Kirchhofer bestätigt die Schliessung gegenüber dem Onlineportal. Zu den Gründen will er nicht Stellung nehmen.

Das Restaurant sei seit Corona nicht mehr so gut besucht, sagt ein Kunde gegenüber Züri Today. Er sei immer ein zufriedener Kunde gewesen. «Wenn man traurig ist, geht man ins Hooters». Der Slogan der Kette «Hooters makes you happy» stimmt also wirklich.

Das Restaurant an der Langstrasse ist das dritte Hooters-Restaurant in der Schweiz. Die Kette hat einen weiteren Ableger in Interlaken. Ein Restaurant in Thun ging vor wenigen Jahren pleite.

Warst du schon mal im Hooters? Ja, da gehe ich regelmässig hin. Ja, einmal. Ja, aber nicht in Zürich. Im Ausland war ich mal. Nein.