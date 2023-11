Zürich: Behörden von falscher Ärztin hinters Licht geführt

Nachdem sie in Stuttgart bereits aufgeflogen sei, habe sie in der Schweiz die gleiche Masche erneut versucht. Die 43-Jährige soll über mehrere Monate gefälschte Urkunden und Beglaubigungen genutzt haben, um in der Schweiz eine Anstellung als Ärztin zu suchen und in Zürich als Pflegehelferin zu arbeiten.