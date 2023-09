Zürich: Zürich schafft Anlaufstelle für Mädchenbeschneidung

Vor fünf Jahren reichte die SVP-Politikerin Natalie Rickli im Nationalrat das Postulat mit dem Titel «Massnahmen gegen Mädchenbeschneidungen» ein. Der Bundesrat erstellte daraufhin einen Bericht, der zum Schluss kam, dass schweizweit ein Handlungsbedarf zum Thema bestehe. In der Schweiz seien schätzungsweise insgesamt 22’000 Mädchen und Frauen von der Genitalbeschneidung betroffen, 2900 davon allein in Zürich.

Beratung von Betroffenen und Fachpersonen

An der Medienkonferenz von Donnerstag informierte die Gesundheitsdirektion über die Hauptaufgaben der Anlaufstelle. So erhalten direkt oder indirekt betroffene Personen von Genitalbeschneidung Informationen und eine Beratung zum Thema. Auch helfen die Mitarbeitenden der Anlaufstelle bei der Überweisung an spezialisierte Fachpersonen. Weiter soll ein Austausch mit Verbänden und Organisationen stattfinden, die in Kontakt mit Betroffenen und Kulturen dieser Praxis sind. Ebenfalls einen Schwerpunkt soll auf die Beratung und Sensibilisierung von Spitälern, Schulen, Kindertagesstätten und Asyl- und Flüchtlingsstrukturen gesetzt werden.