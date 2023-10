Bombendrohung am Zürcher Obergericht: Polizeieinsatz beendet

«Am Wochenende haben wir am Obergericht des Kantons Zürich eine rote Markierung angebracht. Inzwischen haben wir einen Sprengkörper ins Obergericht des Kantons Zürich gebracht. Er wird am Nachmittag explodieren»: Diese Mitteilung haben Unbekannte am Dienstag an verschiedene Medienhäuser versandt – unter anderem auch an den «Tages-Anzeiger».