Bombendrohung gegen Obergericht: Mutmasslicher Droher verhaftet

Nachdem das Obergericht des Kantons Zürich am Dienstagnachmittag wegen einer Drohung evakuiert und anschliessend durchsucht wurde, hat die Kantonspolizei Zürich am Mittwochmorgen den mutmasslichen Verfasser des Drohschreibens verhaftet.

Polizeieinsatz mit Suchhunden

In einer Mitteilung an verschiedene Medienhäuser wurde angekündigt, einen Sprengkörper im Obergericht zu zünden: «Am Wochenende haben wir am Obergericht des Kantons Zürich eine rote Markierung angebracht. Inzwischen haben wir einen Sprengkörper ins Obergericht des Kantons Zürich gebracht. Er wird am Nachmittag explodieren.»