Zürich: Critical-Mass-Teilnehmende werden mit 200 Franken gebüsst

Für die Critical Mass am Freitag ging erneut kein Gesuch ein.

Jeden letzten Freitag im Monat nehmen in Zürich Hunderte bis Tausende Velofahrerinnen und Velofahrer an der Critical Mass teil. Gemeinsam fahren sie in Zürich und sorgen dabei öfters für ein Verkehrschaos. Bei anderen Verkehrsteilnehmenden sorgt das oft für rote Köpfe. «Das ist doch ein Sch****dreck, bitte geht weg!», polterte etwa ein Food-Kurier, der von der Critical Mass aufgehalten wurde.