Zürich: Darum steht das Ghost Bike nicht mehr am Lochergut

Beim Stadtzürcher Lochergut erinnerte knapp ein Jahr ein sogenanntes Ghost Bike an den fatalen Verkehrsunfall des 30. September 2022. Das weiss bemalte Velo diente als Mahnmal für die 25-jährige Frau, die bei der Kreuzung von einem nach rechts abbiegenden Lastwagen erfasst wurde. Doch seit kurzem ist das Ghost Bike an der Ecke Badener-/Seestrasse verschwunden. Die Stadtpolizei Zürich hat das Mahnmal nicht abmontiert, sagte Sprecher Marc Surber zu 20 Minuten. Auch Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) hat keine Entfernung des Ghost Bikes veranlasst, sagt Oliver Maurer von der ERZ-Veloordnungsstelle.

Dass das Bike seit zwei Wochen nicht mehr beim Lochergut steht, habe aber einen guten Grund: «Die Familie der Verstorbenen hat mich darum gebeten, das Velo abmontieren zu dürfen, weil sich die Trauerarbeit in eine nächste Phase entwickelt hat. Einerseits wollen sie in die Zukunft blicken. Andererseits tut es zu fest weh, das Ghost Bike zu sehen und stets an den Unfall erinnert zu werden», so Bischoff. Nicht zuletzt, weil er sich bald jähre.