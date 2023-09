Langstrasse: Fahrverbot sorgt für Stau und Ärger

Seit Mittwoch gilt auf der Langstrasse zwischen der Brauerstrasse und der Dienerstrasse tagsüber ein Fahrverbot für den Auto- und Motorradverkehr. Dieser wird zwischen 5.30 Uhr und 22 Uhr auf die Achse Ankerstrasse und Kanonengasse umgeleitet. In der Nacht dürfen alle Verkehrsteilnehmenden die Langstrasse in beide Richtungen befahren. Das Tag-Fahrverbot gilt nur für einen kurzen Abschnitt, damit Anlieferungen sowie die Zufahrt für die Anwohnenden weiterhin möglich bleiben, so die Stadt Zürich.

Fahrzeuge stauen sich

Obwohl das Projekt «Autoarme Langstrasse» heisst, stauen sich am Freitag die Fahrzeuge auf der Langstrasse. Ein Anwohner filmt die Szene und teilt auf Tiktok mit, was er vom neuen Verkehrsregime der Stadt hält: «Das ist jetzt eben die Verkehrsberuhigung, die sie gemacht haben», sagt er. «Fantastisch», so der Mann in einem ironischen Unterton. Es habe einen Riesenstau, weil nun alle rechts abfahren müssen – «und das nur wegen dieses kleinen Stückes Strasse». Auch nach einer Minute stehen noch immer die gleichen Fahrzeuge an der Abzweigung in die Brauerstrasse. «Es ist ein absoluter Witz», so das vernichtende Urteil des Mannes. Die Situation sei chaotisch.



Der Anwohner verweist darauf, dass das Fahrverbot für Busse und Taxis nicht gelte. «Die Restaurants können darum trotzdem nicht hinausstuhlen», sagt er. Dass dann ausgerechnet in der Nacht, «wenn die Autoposer aus der ganzen Schweiz durch die Langstrasse fahren», das Teilstück in beide Richtungen befahren werden könne, sorgt bei ihm für weiteres Unverständnis.