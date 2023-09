Zürich: Das «Supi» stand zweimal vor dem Aus – jetzt wird der Club 25

Der Geschäftsführer, Sandro Bohnenblust, übernahm das Supermarket an einem erinnerungswürdigen Datum: dem 11. September 2001. Er erinnert sich: «Es war ein verrückter Tag: Ich hatte gerade meine letzte Prüfung an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) hinter mich gebracht und im Fernseher liefen die Schreckensszenen aus New York in der Endlosschleife.»