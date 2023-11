Zürich: Die ETH druckt Hände in neuem 3D-Drucker-Verfahren

«Weil sie weich sind, sinkt die Verletzungsgefahr, wenn sie mit Menschen zusammenarbeiten, und sie eignen sich besser für den Umgang mit zerbrechlichen Gütern», so Katzschmann.

Die neuen Roboterhände können in nur einem Druckvorgang dreidimensional hergestellt werden.

Laut Angaben der ETH Zürich ermöglicht dies ganz neue Möglichkeiten in der Robotik.

In nur einem Schritt können damit menschenähnliche Strukturen hergestellt werden.

Das eröffnet «gänzlich neue Möglichkeiten» – mithilfe eines neuen 3D-Druckverfahrens haben es Forschende der ETH Zürich geschafft, komplexe menschenähnliche Strukturen in nur einem einzigen Schritt auszudrucken. Konkret können sie etwa Roboterhände aus Kunststoff mit unterschiedlichen elastischen Eigenschaften ausdrucken, die Knochen, Bänder und Sehnen besitzen.

Konkrete Entwicklung

Grundsätzlich werden Gegenstände im 3D-Drucker Schicht für Schicht gedruckt, indem Düsen Material in dickflüssigen Formen auftragen, dieses trocknet und anschliessend mögliche Unebenheiten maschinell abgeschabt werden. Dieses Abschaben verunmöglicht es jedoch, gewisse Materialien zu verwenden, da diese den Drucker verkleben würden.

Mithilfe einer Weiterentwicklung durch ein amerikanisches Spin-off wird dieses maschinelle Abschaben nun aber ersetzt durch einen Feedback-Mechanismus, der Unebenheiten nicht entfernt, sondern einfach die Füllmenge der nächsten Schicht entsprechend verkleinert, erklärt Wojciech Matusik, Professor am MIT und Mitautor der Studie. Die ETH verwendete daraufhin die neue Druckmethode im Rahmen ihrer Robotik-Forschung und optimierte diese weiter.

ETH stellt damit komplexe Strukturen her

Dadurch können laut ETH neue, insbesondere weichere Materialien zum Druck verwendet werden, um in Kombination mit anderen Materialien in nur einem Druckdurchgang eine gesamte, komplexe Struktur – so etwa eine menschenähnliche Hand – herzustellen.