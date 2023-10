Zürich: Die Stadtpolizei Zürich nimmt zwei Personen fest

Am Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen wurden zwei Personen Halskette und Handy entrissen.

Wie die Zürcher Stadtpolizei am Donnerstag mitteilt, wurde eine Patrouille der Stadtpolizei Zürich am Mittwochnachmittag auf zwei sich streitende Männer aufmerksam. Bei der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der junge Mann die Halskette des anderen entrissen hatte.

Er kam jedoch nicht weit, da er durch den Geschädigten gestellt und an der Flucht gehindert wurde. Der mutmassliche Dieb, ein 17-jähriger Marokkaner, wurde festgenommen und dem Ermittlungsdienst der Kriminalabteilung zugeführt, wie die Stapo mitteilt.

Handy entrissen

Am Donnerstagmorgen kam es zu einem ähnlichen Zwischenfall. Kurz vor ein Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich die Meldung ein, wonach ein Mann sein gestohlenes Mobiltelefon orten könne. Dieses wurde ihm kurz zuvor von einer Person entrissen, die ihm Schuhe verkaufen wollte. Nach kurzer Fahndung traf die Polizei am Ort des Signals auf den mutmasslichen Dieb und stellten das entwendete Mobiltelefon sicher. Der 18-jährige Marokkaner wurde festgenommen und dem Ermittlungsdienst der Kriminalabteilung zugeführt.

Die mutmasslichen Täter gingen in beiden Fällen ähnlich vor. Sie sprachen ihre Opfer an, lenkten diese ab und entrissen ihnen anschliessend das Deliktsgut. Die Stapo empfiehlt, dass Wertgegenstände in Innentaschen verstaut werden und bei aufdringlichen Personen Abstand zu halten.