Zürich: Psychiater Thilo Beck fordert regulierten Kokain-Verkauf

Laut Beck soll für die Crack-Süchtigen eine Anlaufstelle geschaffen werden, in der sie Kokain legal beziehen und im Rahmen eines wissenschaftlich begleiteten Versuchs kontrolliert einnehmen können.

Um das Problem des Crack-Konsums in den Griff zu bekommen, schlägt Beck vor, eine Anlaufstelle zur Verfügung zu stellen, in der die Süchtigen kostenloses Kokain bekommen, das sie kontrolliert konsumieren können.

Brennpunkt Bäckeranlage: Hierhin zieht es seit einiger Zeit Drogenabhängige. Sie konsumieren Crack oder Freebase – beides rauchbare Formen von Kokain. Laut Hansjürg «Frischi» Frischknecht, einem Kreis-4-Original, wird in der Umgebung der Bäckeranlage überall gedealt. Aufgrund der Situation im Quartierzentrum lägen in seiner Wohnsiedlung deshalb sehr oft Spritzen herum.

Auch Gewalt, die von den Konsumierenden ausgeht, sei ein Problem. Dies berichtete ein Konsumierender gegenüber 20 Minuten: «Ich habe wirklich Übles mitgemacht, aber so viele Schlägereien und gewalttätige Auseinandersetzungen wie hier habe ich noch nie erlebt.»

Gratis-Kokain in Anlaufstelle

Mit der « NZZ » sprach der als Drogenpionier bekannte Thilo Beck über die Entwicklung der Problematik und über mögliche Lösungsansätze. Um das «neue» Zürcher Drogenproblem zu lösen, schlägt der Psychiater vor, den Suchtkranken wieder einen geschützten Konsumort an geeigneter Lage zu bieten. Im vergangenen Herbst wurde die Kontakt- und Anlaufstelle Kaserne geschlossen, der Ersatzstandort befindet sich in der rund 30 Minuten entfernten Brunau.

Verbote sind laut Beck nicht zielführend: «Statt dass man den Konsum verleugnet, sollte man ihn lieber in vernünftigem Rahmen ermöglichen.» So könne ein möglicher Schritt sein, schwer Suchtbetroffenen das Kokain gratis zur Verfügung zu stellen. Die Substanz müssten die Drogenabhängigen dann in den Anlaufstellen im Rahmen eines wissenschaftlich begleiteten Versuchs kontrolliert einnehmen.