Velo-Demo : Zürich droht heute Abend ein erneuter Verkehrskollaps

Am Freitagabend findet in Zürich die monatliche Critical Mass statt. Vor vier Wochen machten zwischen 3000 und 4000 Velofahrer in Velofahrerinnen mit.

Die Velokundgebung wird immer populärer. 20min/News-Scout

Gemeinsam Velofahren ist das Motto der Critical Mass, die jeden letzten Freitag in Zürich stattfindet. Auch heute Freitag findet die Velokundgebung in Zürich statt. Treffpunkt ist auch heute der Bürkliplatz im Kreis 1 um 18.45 Uhr.

Die Demo am 28. Mai war besonders gross. Die Veranstalter schätzten, dass 3000 bis 4000 Velos an der Kundgebung teilnahmen. Die langen Wartezeiten führte teilweise zu einer gereizten Stimmung bei den Autofahrerinnen und Autorfahrern. «Es hört nicht auf. Sie fahren immer noch vorbei. Es ist unglaublich», sagte ein News-Scout zu 20 Minuten, der an der Langstrasse wohnt. «Die Autofahrer drehen durch.»

Auch heute dürfte die Anzahl wieder hoch sein. Es werden Temperaturen von rund 20 Grad erwartet. Zudem dürfte es am ganzen Abend trocken bleiben.

Die Stadtpolizei Zürich warnt auf Twitter vor möglichen Einschränkungen. Es müsse mit Wartezeiten auf den Strassen in und um die Innenstadt gerechnet werden.

